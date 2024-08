Mercato Milan – Ora Emerson, poi un altro botto: “Offerta a sorpresa!” / News

Dopo Morata e Pavlovic, il terzo colpo di mercato del Milan - salvo clamorosi colpi di scena - sarà il terzino brasiliano Emerson Royal. I rossoneri stanno limando gli ultimi dettagli e le ultime distanze con il Tottenham, ci avviciniamo al traguardo. Lo conferma anche il noto esperto di calciomercatoAlfredo Pedullà che sul proprio canale YouTube ha sottolineato: "Mi aspetto che il Milan chiuda Emerson Royal, sarebbe sorprendente se saltasse. L'operazione è stata definita nei dettagli, mancano i bonus per i quali c'è solamente circa un milione e mezzo di differenza. Poi mi aspetto che il Milan faccia anche un'offerta ultima e definitiva per Fofana, che secondo me deve essere almeno di 20/21 milioni di base fissa più bonus per arrivare a circa 23/24 milioni". Se dunque per Emerson Royal la strada sembra tracciata, per quanto riguarda Fofana la pista rimane comunque in salita e al momento in stand-by. Occhio dunque anche alle possibili sorprese e alle alternative sulle quali starebbe seriamente ragionando il Milan. Tanto che, proprio in queste ore, è arrivata una clamorosa notizia che parla di un'offerta rossonera molto importante e concreta per un altro obiettivo di calciomercato: ecco tutti i dettagli <<<