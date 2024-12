Calciomercato Milan – Confermato: “Stanno per arrivare questi due colpi!”

Con il Natale ormai già alle spalle, entriamo nel vivo del calciomercato invernale durante il quale il Milan qualche ritocco dovrà sicuramente farlo. Il mercato di riparazione di gennaio servirà ai rossoneri per colmare qualche evidente lacuna e rinforzarsi in alcuni reparti specifici. Insomma, il Milan sarà chiamato a muoversi se vuole recuperare terreno rispetto alle prime della classe e raggiungere almeno la zona Champions, che è l'obiettivo minimo richiesto a Fonseca. Anche perché, senza qualificazione, il tecnico portoghese rischia l'esonero. Anche il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà conferma che il Milan sarà tra i protagonisti a gennaio. Ecco quanto riferito infatti dal giornalista sul proprio canale YouTube: "Il Milan qualche aggiustatina deve darla, anche ripensando a quelle che sono state alcune situazioni forzate con esborsi da 25/30 milioni che non hanno ripagato". Ma, andando ancor più nello specifico, arrivano ulteriori conferme sui due colpi di mercato che il Milan sta preparando per gennaio: ecco tutti i dettagli e di chi si tratta <<<