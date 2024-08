Mercato Milan – Due botti last minute! Di Marzio in diretta: “So che…” | News

Attenzione a questi ultimi giorni di calciomercato che potrebbero regalare grosse sorprese per il Milan. Altro che mercato chiuso: le ultime news ci raccontano tutt'altro, con un Milan ancora attivissimo sia per quanto riguarda le uscite, sia per quanto riguarda nuovi possibili colpi in entrata. Le difficoltà delle prime due partite di campionato hanno fatto suonare un allarme in casa rossonera. E, dopo il confronto tra Cardinale, i dirigenti e il tecnico Fonseca, potrebbe essere arrivato il via libera per centrare altri importanti obiettivi di calciomercato. In particolare, sarebbero due i colpi - decisamente grossi - che il Milan starebbe provando a portarsi a casa prima della fine di queste lungo mercato estivo. Andiamo quindi a fare il punto della situazione, partendo dalle ultime notizie riportate in diretta Sky dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio <<<