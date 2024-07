Calciomercato, doppio colpo! Di Marzio: “Il Milan vuole chiudere!” / News

Paulo Fonseca ha già iniziato a lavorare con la squadra, ma il Milan per ora ancora non gli ha regalato alcun colpo di mercato. Gli obiettivi nel mirino del club rossonero sono tanti. E ora è arrivato il momento di stringere i tempi per qualcuno di questi. Ibrahimovic ha assicurato che a breve il calciomercato del Milan si sbloccherà e arriveranno i primi acquisti ufficiali. E, stando alle ultime news che stanno circolando in orbita rossonera, questo potrebbe effettivamente avvenire entro stretto giro di posta. A tal proposito, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato in particolare di due colpi sui quali il Milan starebbe stringendo e che vorrebbe chiudere a breve <<<