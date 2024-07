Calciomercato Milan: doppio colpo! L’attacco del 2025 sarà da urlo | News

Le ultime news di mercato che riguardano il Milan confermano quanto vi stiamo raccontando da tempi non sospetti: i rossoneri, alle giuste condizioni, potrebbero fare due colpi importanti per rinnovare il proprio reparto offensivo. Una rivoluzione quasi totale in attacco, con due grandi acquisti con caratteristiche diverse. La priorità, chiaramente, è il titolare. Questo sarà il principale colpo del calciomercato estivo del Milan e quello più costoso. Al suo fianco, invece, occhio alle occasioni di mercato, alcune veramente ghiottissime. Parliamo quindi di un titolare più un centravanti di scorta, comunque di grande spessore. Ma allora, quale potrebbe essere la nuova coppia d'attacco del Milan per la prossima stagione? Noi abbiamo provato a rispondere a questa domanda proponendovi - uno dopo l'altro - tutti i possibili incastri tra attaccanti: partiamo dalla prima coppia <<<