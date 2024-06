Mercato, Milan scatenato: “Dopo Zirkzee, subito un altro colpaccio!” | News

Il nuovo Milan sta iniziando a prendere forma. Dopo aver scelto Fonseca per la panchina, adesso spazio al calciomercato. E, stando alle ultime news di mercato che girano in queste ore in orbita rossonera, c'è già tantissima carne al fuoco. Dall'ottima notizia del tanto atteso rinnovo di Camarda, fino al colpo Zirkzee che sembra sempre più vicino. Il Milan sta spingendo fortissimo sull'acceleratore per l'attaccante olandese, con il quale c'è l'accordo per un quinquennale a circa 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Per quanto riguarda il cartellino, c'è una clausola da 40 milioni esercitabile dal 1° luglio. L'ultimo ostacolo sono le commissioni da garantire all'entourage di Zirkzee.