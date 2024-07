Mercato, il Milan non si ferma: dopo Morata, pronti altri 5 colpi! / News

Finalmente il calciomercato del Milan si è sbloccato con il colpo Alvaro Morata, che sarà il primo di una lunga serie di nuovi acquisti durante l'estate. L'ormai ex Atletico Madrid arriva a Milano da neo campione d'Europa con la Spagna e pronto a guidare l'attacco rossonero. La priorità numero uno del mercato milanista è stata dunque depennata dalla lista. Ma il Milan non vuole assolutamente fermarsi, tutt'altro. In programma infatti ci sarebbero almeno altri 5 colpi molto importanti per rinforzare e completare la rosa rossonera per la nuova stagione: ecco, uno dopo l'altro, tutti i nomi nel mirino del Milan <<<