Mercato Milan / Via Ibra, al suo posto arriva un fenomeno: botto da 30 milioni | News

Che succederà tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic alla fine di questa stagione? La risposta ancora non c'è. O meglio, si sta pian piano delineando proprio in questo periodo. Il contratto di Ibra infatti è in scadenza il prossimo 30 giugno ed è quindi questo il momento di mettere le carte sul tavolo da parte di entrambe le parti.

Secondo alcune news circolate nelle scorse ore, la volontà di Ibrahimovic sarebbe quella di continuare a giocare. Almeno un altro anno, con più continuità e senza così tanti infortuni. Un'idea affascinante, ma che non troverebbe l'appoggio da parte del Milan. Dal canto suo infatti, il club rossonero non vorrebbe prolungare con il fenomeno svedese. Per Ibra un futuro al Milan c'è, ma in società e non più in campo.