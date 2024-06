Calciomercato Milan – Clamoroso Di Marzio in diretta: “Mi risulta che…” | News

All'improvviso è esploso il calciomercato del Milan, che vorrebbe partire subito in quarta. I rossoneri stanno facendo molto sul serio per Joshua Zirkzee, il primo grande obiettivo del mercato estivo rossonero. Un nuovo centravanti è infatti la priorità assoluta, ma i piani del club ovviamente comprendono anche molti altri movimenti. E, a tal proposito, le ultime news di calciomercato di casa Milan lo confermano in pieno. Anzi, in queste ore stanno circolando anche alcune clamorose indiscrezioni a sorpresa. Per fare dunque il punto su tutto, noi abbiamo racchiuso le ultime notizie più importanti nella nostra consueta raffica di mercato, da leggere e sfogliare rapidamente una news dopo l'altra: partiamo subito con la prima <<<