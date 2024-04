Mercato Milan – Di Marzio sgancia la bomba in diretta: “Vi dico che…” | News

In casa Milan continuano a circolare davvero tantissime notizie di mercato e non c'è da stupirsi. Manca infatti sempre meno alla fine della stagione e l'estate si avvicina a grandi passi. E' proprio questo il momento in cui i club devono muoversi per non rimanere indietro e rischiare di arrivare in ritardo ai nastri di partenza. Anche perché, come vi abbiamo spesso ripetuto, i temi di calciomercato che il Milan dovrà affrontare saranno veramente parecchi. Questione rinnovi, riscatti ma anche cessioni e ovviamente nuovi colpi in entrata. Facciamo dunque il punto sulle ultime news più importanti di casa rossonera nella nostra consueta raffica di mercato del Milan, con diverse notizie da poter leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra. Senza perdere altro tempo quindi, partiamo dunque dalla prima <<<