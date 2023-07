Calciomercato, Di Marzio annuncia: “Il Milan vuole chiudere un altro colpo!”

1 di 2

Mercato, le ultime news di casa Milan

Le ultime news di Gianluca Di Marzio sul calciomercato del Milan.

Le notizie e le indiscrezioni che riguardano i movimenti di calciomercato del Milan continuano a circolare senza sosta in ambiente rossonero. Quel che appare sempre più chiaro è che, nonostante le tante operazioni già condotte in porto da Moncada e Furlani, il lavoro non è ancora finito. Tutt'altro.

Il club di Via Aldo Rossi infatti deve sistemare ancora diverse questioni, sia per quanto riguarda il mercato in uscita, sia per quello che concerne i nuovi acquisti. Da una parte, bisogna ridimensionare e sfoltire la rosa agli ordini di Stefano Pioli. Dall'altra, il Milan vuole completarla con nuovi innesti in diversi ruoli.

Milan, le ultime notizie di calciomercato: out Rebic, occhio agli obiettivi in entrata

Sul fronte cessioni, Ante Rebic è pronto a salutare il Milan a titolo definitivo per accasarsi al Besiktas. A prescindere dalla cifra che verrà incassata dai rossoneri, importante è soprattutto il taglio di un ingaggio molto pesante che non graverà più sui conti del club (circa 4,5 milioni lordi all'anno). Non solo Rebic, però.

Sky Sport ha infatti parlato anche di un'altra possibile partenza, quella di Lorenzo Colombo. Secondo l'esperto di mercato Luca Cilli, l'attaccante del Milan potrebbe finire in prestito al Cagliari, che ha già mosso passi importanti per il classe 2002. Gianluca Di Marzio ha invece riportato delle news importanti su un possibile colpo in entrata: ecco quanto ha rivelato l'esperto di calciomercato <<<