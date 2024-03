Calciomercato / Confermato, il Milan ha deciso chi comprare: “Ecco chi arriverà”

I dirigenti rossoneri, con Ibrahimovic in testa, stanno già pianificando le prossime mosse del Milan in vista del calciomercato estivo. Alcuni colpi sono già praticamente scontati e decisi. Ad esempio, non ci sono dubbi sul fatto che il Milan acquisterà almeno un nuovo grande centravanti. Anzi, con ogni probabilità di attaccanti ne arriveranno addirittura due dal prossimo mercato. Si può poi dare praticamente per certo anche l'arrivo di un nuovo centrale di difesa di livello che andrà a sostituire il partente Kjaer. Anche per quanto riguarda gli esterni difensivi qualcosa si farà, probabilmente sia a destra che a sinistra. Ma c'è anche un altro colpo molto importante che il Milan avrebbe ormai già messo in preventivo.