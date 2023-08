Mercato Milan | Tutto confermato, Furlani durissimo: ecco cosa ha deciso!

Gli ultimi giorni di mercato saranno importanti e incandescenti per il Milan , che è chiamato a concludere positivamente una campagna trasferimenti che l'ha visto protagonista assoluto. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada in effetti hanno ancora qualche altra operazione da mettere a segno.

Saranno giorni di fuoco in particolare per quanto riguarda la uscite, con tantissimi giocatori (alcuni anche a sorpresa) che potrebbero lasciare Milano. Le cessioni saranno fondamentali anche per sbloccare qualche altro colpo di mercato in entrata, con il Milan che è particolarmente intenzionato a regalare a Stefano Pioli un nuovo centravanti di spessore. In tutto questo, nelle ultime ore sono arrivate novità importanti in particolare su un fronte caldissimo di calciomercato, con Furlani che avrebbe preso una decisione drastica e definitiva <<<