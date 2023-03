Mercato Milan / Follia De Ketelaere, boom Gavi: girano news clamorose

1 di 10

Mercato Milan, news a raffica: da De Ketelaere a Gavi.

Il mercato è un tema tiene continuamente banco tra le news giornaliere che riguardano il Milan. E non potrebbe essere altrimenti, visto che in estate il club rossonero è atteso da una sessione veramente molto intensa. Per questo, i vertici rossoneri sono già a lavoro su diversi fronti.

Il primo, ovviamente, è quello relativo a Rafael Leao. Il rinnovo del portoghese è una questione di prioritaria importanza per il Milan. Dal destino di Leao, infatti, dipenderanno anche tutte le altre situazioni. Con la cessione, il Diavolo avrebbe a disposizione un tesoretto enorme da poter riutilizzare nel mercato in entrata e dovrebbe pensare alla sostituzione del suo attaccante più prezioso. In caso di permanenza, invece, si procederà a ritoccare la rosa con altri addii e nuovi colpi.

In questo senso, in orbita Milan stanno circolando tantissime news - alcune davvero clamorose - in vista del prossimo calciomercato estivo. Facciamo dunque il punto su tutte le ultime notizie più importanti con la nostra raffica di mercato: tante flash news, una dopo l'altra, dalle voci su De Ketelaere a una clamorosa indiscrezione su Gavi e tanto altro ancora. Senza perdere altro tempo, partiamo quindi subito dalla prima novità <<<