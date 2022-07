Mercato Milan / De Ketelaere, Chukwuemeka e un altro: “Contatti seri” | News

Queste saranno soprattutto le ore decisive per Charles De Ketelaere, che i rossoneri corteggiano da tempo ormai immemore. Come vi abbiamo già riferito, ora il Milan ha fretta di chiudere: entro un paio di giorni al massimo la questione dovrà essere chiusa, in un modo o nell'altro. L'ultima novità sull'argomento l'ha riportata Repubblica, secondo cui Maldini avrebbe ritoccato la sua offerta, avvicinandosi sensibilmente alle richieste del Brugge: 30 milioni di euro più 5 di bonus più una percentuale sulla possibile futura rivendita. L'ultima proposta, quella definitiva, per la quale il Milan esige una risposta in tempi molto rapidi. In caso di fumata nera, si punterà forte sulle alternative (ce ne sono varie in ballo). Nel frattempo però, i rossoneri starebbero lavorando anche ad altre trattative e le ultime news di mercato lo confermano <<<