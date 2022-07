Calciomercato Milan, non solo De Ketelaere: altri 8 nomi sulla lista | News

Charles De Ketelaere è il primo obiettivo in assoluto sulla lista di calciomercato del Milan, ormai lo sanno pure i muri. Nonostante la lunghissima trattativa con il Bruges e le difficoltà ad arrivare a questo benedetto colpo, Maldini e Massara non vogliono assolutamente mollare la presa sul trequartista classe 2001. Ma De Ketelaere non è certamente l'unico nome sulla lista rossonera, anzi. Il Milan vuole e deve intervenire ancora, a prescindere dal gioiello belga.