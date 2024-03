Mercato Milan, Conte fa il terremoto: se arriva, vuole subito questi 5 colpi / News

Da ormai parecchio tempo vi stiamo raccontando di come - a meno di clamorosi colpi di scena - a fine stagione potrebbe veramente consumarsi il divorzio tra Stefano Pioli e il Milan . Per questo già da svariate settimane in orbita rossonera stanno circolando i nomi di diversi allenatori che potrebbero sostituire il tecnico emiliano sulla panchina rossonera. E i due nomi più chiacchierati e più accreditati sono sempre quelli di Thiago Motta e Antonio Conte .

Per quanto riguarda il primo, l'eccezionale stagione alla guida del Bologna lo sta mettendo al centro di diversi interessi. Oltre al Milan, ora soprattutto Juventus e PSG (oltre al Barcellona) starebbero puntando forte su Thiago Motta. Anche Conte ha diversi spasimanti, ma in questo caso c'è il fattore Ibrahimovic da tenere ben presente. Zlatan, che sarà centrale nella scelta del prossimo allenatore del Milan, vorrebbe proprio il tecnico salentino, che è e rimane la sua primissima scelta. E se Ibra riuscisse veramente a portare Conte a Milano, anche il prossimo mercato estivo rossonero verrebbe rivoluzionato. In particolare, Antonio Conte vorrebbe almeno 5 grandi colpi subito per rimodellare la squadra: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<