Mercato, Conte rifà il Milan: se arriva, vuole questi 7 colpi / News

Se, come molti dicono, Antonio Conte diventerà veramente il nuovo allenatore del Milan, in casa rossonera andrà in scena una nuova rivoluzione durante il prossimo calciomercato estivo. E non potrebbe essere altrimenti. E' ben noto che il tecnico salentino pretenda interventi importanti sul mercato e giocatori di livello per poter competere sin da subito per traguardi prestigiosi e per cercare di vincere sin da subito. Poi, ci sarebbe anche il discorso tattico. Con Conte infatti, il Milan sarebbe con ogni probabilità destinato a cambiare modulo e le scelte di mercato verrebbero dunque influenzate anche da questo fattore.