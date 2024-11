Calciomercato Milan – Confermato un colpo top: “A gennaio arriva…” | News

Calciomercato Milan, news su un colpo top per gennaio.

Adesso si inizia a fare sul serio e a entrare nel vivo di alcune questioni di calciomercato per il Milan. La sessione invernale di mercato infatti si avvicina e questa sarà l'ultima sosta prima che la finestra di gennaio apra i battenti. E' proprio questo dunque il momento di porre le basi e decidere il da farsi. E a tal proposito, il Milan avrebbe pochi dubbi: almeno un colpo importante a centrocampo è prioritario. Serve un vice-Fofana a tutti i costi e il giocatore che dovrà arrivare dovrà essere di livello e pronto subito a dare una mano concreta alla squadra. Un colpo top, insomma. In tal senso, sulla lista rossonera ci sono davvero tanti nomi. Senza perdere altro tempo quindi, iniziamo subito a sfogliare rapidamente la carrellata, nome per nome, dall'obiettivo più lontano a quello più probabile: partiamo <<<