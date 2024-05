Calciomercato Milan | Non solo Conceicao, Ibra da paura: “Ecco chi vuole comprare”

Il Milan ora vuole accelerare sul serio. C'è da trovare il nuovo allenatore rossonero, ma anche da preparare il calciomercato estivo . Per quanto riguarda la panchina del Milan, le ultime news confermano che in pole c'è Sergio Conceicao che potrebbe lasciare il Porto. Ci sarebbero stati già dei contatti concreti tra le parti e il portoghese sembrerebbe aver convinto la dirigenza milanista. Secondo Sky Sport, la trattativa tra Conceicao e il Milan sarebbe addirittura già ad una fase avanzata, anche se non sarebbe ancora definitivamente chiusa . Contemporaneamente però, come detto, si muove anche il mercato rossonero .

E Ibrahimovic vuole fare le cose in grande, nel suo stile. In particolare in attacco, reparto da rinnovare profondamente e da rinforzare in maniera molto netta. Per questo nelle idee di calciomercato del Milan ci sarebbero ben due colpi: un titolare di grandissimo livello e dai costi elevati e un altro centravanti di scorta pronto all'uso e dai costi più contenuti. In questo senso, il borsino di mercato del Milan parla molto chiaramente: ecco chi c'è nel mirino di Ibra, nome per nome, dal giocatore più lontano a quello più probabile <<<