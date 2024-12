Milan, arrivo! Colpo vicinissimo: “Al 90% sarà rossonero” / Calciomercato

Come vi stiamo raccontando ormai già da diverso tempo, i dirigenti del Milan stanno lavorando su diversi fronti caldi di calciomercato . Questo perché i rossoneri hanno bisogno di diversi rinforzi per completare la propria rosa, che presenta ancora varie lacune in quasi tutti i reparti. Ragion per cui sulla lista di mercato del Milan sono finiti davvero tantissimi nomi, tra grandi sogni, obiettivi concreti e anche qualche possibile clamorosa sorpresa.

Quello che sappiamo, basandoci sulle ultime news di calciomercato che stanno circolando in orbita rossonera, è che alcuni nomi in particolare sembrano avvicinarsi parecchio al Milan in vista di gennaio. Per fare il punto dunque, abbiamo realizzato un borsino di mercato aggiornato con tutte le percentuali dall'obiettivo più lontano a quello più vicino. Andiamo quindi a sfogliare il borsino, nome per nome: iniziamo <<<