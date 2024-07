Calciomercato Milan | Colpo a sorpresa, clamoroso Di Marzio: “Posso dirvi che…”

C'è grande fermento per quanto riguarda il calciomercato del Milan, soprattutto per l'attacco. Il noto esperto di Sky SportGianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione in diretta, partendo da Alvaro Morata per poi svelare nuove clamorose indiscrezioni. Ma andiamo con ordine e partiamo dall'attaccante spagnolo. Ecco quanto riferito dal giornalista: "Da lunedì in poi, ogni momento potrà essere quello buono per chiudere l'accordo tra Morata e il Milan. Sappiamo che i rossoneri hanno offerto 4 anni di contratto con opzione per il quinto. Morata è deciso ad accettare ed è indirizzato a diventare il nuovo centravanti del Milan. Ma attenzione perché c'è anche una grossa novità". L'esperto di mercato ha quindi svelato altre clamorose news: ecco di cosa si tratta <<<