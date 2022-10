Mercato Milan, Maldini ha scelto il colpo perfetto: “Nei prossimi giorni…” / News

Dopo la dura sconfitta contro il Chelsea in Champions League, il Milan torna subito grande in campionato. E lo fa con una pesantissima vittoria interna contro i rivali bianconeri. Pioli, nonostante le tante assenze, batte nettamente Allegri e rilancia i rossoneri nelle parti alte della classifica. Ottime notizie dal campo, dunque. Alle quali si aggiungono grandi news anche sul fronte mercato arrivate proprio in queste ultime ore.