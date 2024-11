Calciomercato Milan – Tutto confermato: nel 2025 arriva un colpo pazzesco

Il Milan vuole continuare a crescere e in questa stagione sta capendo quali sono le lacune che ha ancora bisogno di colmare in vista delle prossime sessioni di calciomercato. In difesa e a centrocampo ad esempio mancano dei tasselli, ma è in particolare in attacco che i rossoneri devono e hanno intenzione di rinforzarsi pesantemente. Al Milan infatti mancano ancora i gol degli attaccanti e per questo è previsto almeno un grosso colpo proprio nel reparto offensivo nel 2025. Senza indugiare oltre dunque, andiamo a scorrere uno dopo l'altro i nomi nel mirino rossonero, da quello più lontano a quello più probabile: iniziamo la carrellata! <<<