Mercato Milan – Follia! Tifosi infuriati: “Colpo a zero dalla Juventus” / News

Siamo al rush finale di una stagione in cui il Milan dovrà cercare di blindare il secondo posto in campionato - con la qualificazione alla prossima ricchissima Champions League già praticamente in tasca - e soprattutto tentare di arrivare fino in fondo in Europa League. Ma intanto il mercato estivo si avvicina e i club, come è ovvio e normale che sia, si stanno già muovendo per porre le basi delle loro prossime mosse. E certamente il Milan non fa eccezione.