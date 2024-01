Il Milan tenta il colpo a sorpresa! Poco fa l’annuncio: “Offerta per…” / Mercato

Gli ultimi giorni di questo mercato di gennaio saranno decisamente movimentati per il Milan , che è alla ricerca di rinforzi e di occasioni da cogliere al volo in extremis. I rossoneri sono chiamati a consegnare a Stefano Pioli almeno un altro difensore centrale, richiesto a gran voce pure dallo stesso tecnico emiliano. Insomma, non ci sono alibi. Bisogna intervenire e bisogna anche iniziare a stringere i tempi, visto che la sessione invernale di calciomercato si sta rapidamente avvicinando alla fine.

Il Milan ha da tempo aperto il casting per il difensore, andando a sondare diversi profili in giro per l'Europa. Da Buongiorno (sogno rimandato alla prossima estate) a Lenglet, passando per i vari Chalobah, Kiwior, Brassier, Nianzou, Kelly e chi più ne ha più ne metta. Ma come specificato anche da Moncada nei giorni scorsi, bisognerà fare attenzione anche alla possibili sorprese e a nomi ancora non usciti. Uno di questi, proprio poco fa, è stato accostato al Milan, che avrebbe anche presentato la prima offerta: ecco tutti i dettagli <<<