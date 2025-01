Calciomercato Milan – Clamoroso, colpo dal Real: “Lo ha chiesto Conceicao!”

Sergio Conceicao si è preso subito il Milan, risollevando immediatamente le sorti della squadra rossonera sul campo con la straordinaria ed epica vittoria in Supercoppa italiana. Le due vittorie in rimonta contro Juventus e Inter - e in particolare quella in finale nel derby - hanno ridato grande entusiasmo e speranze a una piazza decisamente scontenta e amareggiata. Ma questo è chiaramente solo l'inizio e Conceicao lo sa bene. L'obiettivo finale di questa stagione è la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo fondamentale per il quale serviranno aiuti e rinforzi da questo calciomercato di gennaio.