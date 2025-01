Calciomercato Milan, colpo top! Pedullà sgancia la bomba: “Secondo me…”

Il calciomercato del Milan sta decisamente entrando nel vivo. Come vi avevamo ampiamente anticipato già nelle scorse settimane, quello rossonero è e sarà uno dei club più attivi in questa sessione di mercato di gennaio. E con l'arrivo di Conceicao in panchina, anche alcuni piani di calciomercato sono radicalmente cambiati per il Milan. Basti pensare al destino di Fikayo Tomori, che con Fonseca sembrava ormai destinato all'addio già in questa finestra invernale. Ma molto cambierà anche e soprattutto per quanto riguarda il mercato rossonero in entrata, come confermano anche le ultime news che stanno circolando in queste ore. Facciamo dunque ancora una volta il punto con la nostra raffica di mercato, da leggere e sfogliare una notizia dopo l'altra. Partiamo dunque subito dalla prima, grande novità <<<