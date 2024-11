Calciomercato Milan – Gira una news da urlo: “Colpo dal Manchester City!”

Sono diversi i temi di calciomercato che coinvolgono il Milan in questo periodo. Una delle priorità rossonere, ad esempio, è rappresentata dai rinnovi contrattuali. Chiuso quello di Gabbia, i vertici del club ora sono concentrati su quelli di Reijnders, Maignan e Theo Hernandez. Nel frattempo però, il Milan pensa chiaramente anche al mercato in entrata. E a tal proposito, in queste ultime ore è arrivata una grossa news che parla di un possibile colpo dal Manchester City: ecco tutti i dettagli <<<