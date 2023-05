Mercato Milan / Colpo segreto di Maldini, Di Marzio: “Posso dirvi che…” | News

Non solo Champions League e l' Euroderby . In casa Milan tiene sempre banco anche il tema mercato , con tante news importantissime spuntate nelle ultime ore. A svelarle è stato il grande esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport. Il giornalista inizia svelando grosse novità sul fronte Rafael Leao e sulla trattativa per il rinnovo con il Milan.

"Leao? Per me firma e anche a breve. Le parti non sono mai state così vicine come in questi ultimi giorni. Ci sono stati degli incontri molto positivi ultimamente e quindi credo che dopo la partita di Champions League - quindi da giovedì in poi - ogni momento sarà quello buono per arrivare all'accordo definitivo. Credo che sia solo una questione di tempo". Grandi notizie dunque per quanto riguarda Leao. Ma Di Marzio ha poi parlato anche del mercato in entrata del Milan, svelando altre importanti novità anche da questo punto di vista <<<