Calciomercato Milan – Colpo da urlo da Madrid: “E’ tutto vero!” / News

Più i giorni passano, più iniziano a intensificarsi sempre di più le voci e le news di calciomercato che riguardano il Milan. Sappiamo che una delle priorità dei rossoneri è quella di rinforzare la mediana, ma non solo. Ci sono infatti serie valutazioni in corso anche per quanto riguarda il reparto offensivo. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il futuro al Milan di alcuni giocatori d'attacco come Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Luka Jovic sarebbe in bilico. E se uno o due di loro dovessero veramente partire nel corso delle prossime sessioni di mercato, il Milan dovrà rimpiazzarli con colpi importanti. E di nomi, in effetti, ne stanno circolando già alcuni, tra suggestioni e clamorose novità. Andiamo dunque a scoprire, nome per nome, tutti i giocatori nel mirino rossonero e occhio alle sorprese <<<