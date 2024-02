News Milan, colpo last minute: spuntano 2 nomi completamente nuovi / Mercato

1 di 2

Mercato Milan, news da Gianluigi Longari.

Ci si aspettava sicuramente molto di più dal mercato di gennaio del Milan, che ha solamente riportato alla base Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e acquistato il giovane Filippo Terracciano dal Verona. Troppo poco per una squadra che ha mostrato diverse lacune a più riprese e che - soprattutto - è falcidiata da diversi infortuni in difesa e a centrocampo. Lo stesso Pioli si è esposto a più riprese nei giorni scorsi, confermando la necessità di comprare almeno un altro difensore e - magari - anche un centrocampista in più vista la partenza di Krunic e l'infortunio di Pobega.

Per ora, niente di tutto questo. Ma se per quanto riguarda il centrocampo possiamo abbandonare ogni speranza di vedere un volto nuovo a Milanello, i rossoneri potrebbero invece provarci fino all'ultimo secondo per un difensore centrale. Il Milan ha sfogliato la margherita, ma ogni nome tra quelli circolati finora è praticamente sfumato.

Rimane in piedi la flebile pista che porta a Trevoh Chalobah che il Chelsea lascerebbe partire in prestito. Un'occasione di mercato della quale però il Milan non sarebbe sicuro di approfittare visto l'infortunio da cui è reduce il classe '99 inglese.