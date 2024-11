Calciomercato, Milan scatenato! Colpo da urlo: “Al 70% arriva…” | News

Sappiamo che attualmente le priorità di mercato del Milan sono un centrocampista come vice-Fofana e un terzino sinistro come vice-Theo Hernandez. E' chiaro però che il calciomercato rossonero non potrà fermarsi a questi due colpi. Tutt'altro. Le necessità sono tante e una delle più stringenti è certamente anche l'attacco. Al Milan servono assolutamente i gol dei suoi attaccanti e nel prossimo futuro arriveranno grossi rinforzi proprio per il reparto offensivo. Più precisamente, il Milan prepara almeno un colpo da urlo in vista del 2025. A tal proposito, i rossoneri hanno già una lunga lista di obiettivi che andremo ora a scoprire e analizzare insieme in questa carrellata: partiamo dunque dall'obiettivo più lontano scorrendo poi fino al nome più probabile e più vicino al Milan <<<