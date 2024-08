Mercato Milan – News col botto, colpo dal Barcellona: “Fatta l’offerta per…”

Altro che chiuso: il calciomercato del Milan continua a far parlare e a portare in dote diverse news e suggestioni interessanti. Sappiamo che ora la priorità del club rossonero è quella di sfoltire la rosa e cedere alcuni elementi. Ma le voci riguardano anche nuovi possibili colpi di mercato in entrata. Il nome più chiacchierato in questo senso è quello di Koné del Borussia Monchengladbach, che piace molto a Ibrahimovic. Il Milan avrebbe effettuato diversi sondaggi per il centrocampista francese, che potrebbe essere la ciliegina sulla torta finale di questo calciomercato estivo. Ma occhio alle sorprese perché, stando alle ultime news, non ci sarebbe solamente Koné nel mirino rossonero. In queste ore infatti sono spuntati anche alcuni profili completamente nuovi in orbita Milan, di cui vi parliamo proprio in questa nostra raffica di mercato, nome per nome. Partiamo dunque dalla prima indiscrezione, che parla di un giocatore davvero molto interessante <<<