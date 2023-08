Mercato Milan | Botto improvviso: “Colpo in attacco, accordo raggiunto!”

1 di 2

Calciomercato, le ultime news di casa Milan

Novità importanti sul mercato del Milan.

Ve lo avevamo anticipato e ora sta accadendo veramente: il mercato del Milan sta tornando a infuocarsi con news e indiscrezioni molto pesanti. Gli ultimi giorni a disposizione dei rossoneri saranno da seguire con grandissima attenzione e promettono nuovi colpi di calciomercato in entrata.

Due le piste più calde in assoluto: il difensore centrale e il nuovo attaccante da affiancare a Giroud. Per quanto riguarda il primo obiettivo, il Milan è sempre più vicino a Marco Pellegrino del Platense. Furlani ha incontrato il presidente del club argentino nelle scorse ore e presto potrebbe chiudere la trattativa, regalando così a Pioli il quinto centrale. Pellegrino in arrivo dunque, ora occhio al centravanti.

Milan, mercato di fuoco: ok Pellegrino, ora out Colombo per il nuovo attaccante. Spunta Jovic, ma non solo

In attacco servirà l'uscita di Lorenzo Colombo per far posto a un nuovo innesto. La strategia del Milan è chiara: rinnovare con il giovane attaccante per poi lasciarlo partire in prestito. Il Monza ha superato la concorrenza di Genoa e Cagliari per Colombo. Situazione che si definirà nei prossimi giorni, con il Milan che si appresta quindi a sferrare l'assalto al nuovo bomber.

Praticamente sfumate le piste Broja, Kean ed Ekitike, in queste ore è spuntato il nome di Luka Jovic della Fiorentina. E' stato proposto dal suo agente, il Milan ha preso nota ma per ora non avrebbe approfondito più di tanto. L'idea Jovic non avrebbe infatti fatto particolarmente breccia nelle fantasie della dirigenza rossonera e dunque potrebbe rimanere come opzione secondaria e last minute. Ci sarebbe infatti un altro nome completamente a sorpresa in cima alla lista di calciomercato del Milan per l'attacco e le ultime news in merito parlano addirittura di accordo già raggiunto <<<