Milan News – Gira una pazza voce di mercato: “Colpo dal Liverpool!”

Il rinvio di Bologna-Milan ha creato polemiche e strascichi che stanno animando la piazza rossonera in queste ore. Per fortuna, in casa Milan ci sono anche le news di mercato a tenere sempre banco. E di notizie interessanti, in effetti, ce ne sono parecchie se parliamo appunto di calciomercato. Sappiamo che i rossoneri hanno intenzione di muoversi concretamente già in vista della finestra di gennaio, con l'obiettivo di rinforzare almeno un paio di reparti (centrocampo e attacco hanno la priorità). Ecco perché stanno circolando tanti nomi, vecchi e nuovi, in orbita Milan. E l'ultima, clamorosa suggestione arriva direttamente dall'Inghilterra, con i rossoneri che sarebbero in corsa per un giocatore del Liverpool <<<