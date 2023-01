Mercato Milan | Colpo immediato in attacco, Pellegatti: “Giocatore formidabile”

Momento di valutazioni per il Milan, che deve decidere come muoversi in questo calciomercato di gennaio. Un terzino sinistro? Difficile, a meno che non si trovi un'occasione veramente irrinunciabile. Si è tentato di accelerare anche per un portiere di esperienza dopo aver chiuso per il giovane Devis Vasquez. Il PSG ha chiuso le porte alla partenza di Sergio Rico, mentre per vedere Marco Sportiello a Milano bisognerà aspettare la prossima estate, a meno di clamorosi colpi di scena. La ricerca, comunque, continua. E le attenzioni di Maldini e Massara potrebbero spostarsi anche su altri reparti.