Mercato Milan, il colpo di gennaio? Follia totale: “Costa 30 milioni” | News

Gennaio si avvicina, il mercato chiama e il Milan studia le proprie mosse. Anche perché, rispetto alle stagioni scorse, quest'anno prima dell'apertura ufficiale del calciomercato invernale ci sarà più di un mese di pausa dal campionato per la sosta del Mondiale. Dunque, ancora più tempo per lavorare e per pianificare i movimenti in vista di gennaio.