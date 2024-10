Milan News – Botto a gennaio! Pellegatti dà l’annuncio: “Vi dico che…” | Mercato

Sono già tanti i temi di calciomercato che stanno circolando in ambiente Milan in questi ultimi tempi. Si parla di situazioni spinose, come ad esempio quella relativa al rinnovo di Theo Hernandez, ma anche di possibili colpi di mercato in entrata. Stando alle ultime news infatti, sembrerebbe che il Milan abbia tutte le intenzioni di muoversi concretamente nel corso della prossima finestra invernale. E gli obiettivi sono molteplici. Sicuramente un centrocampista centrale, ma si pensa anche a un attaccante in più. E non solo. Già perché il Diavolo starebbe pensando anche ad altro, come confermato dal noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti che ha svelato chi potrebbe arrivare a gennaio <<<