Mercato Milan, colpo folle! Pellegatti: “Sta girando questa voce” / News

Parlando di mercato , sono davvero tante le notizie e i temi aperti in casa Milan . Da questo punto di vista, la prossima estate si preannuncia decisamente frizzante e movimentata. Si parte dai possibili sacrifici di calciomercato fino ad arrivare ai possibili colpi in entrata , che saranno diversi ma, soprattutto, di qualità. Per quanto riguarda le possibili cessioni, i nomi caldi e più chiacchierati rimangono quelli di Maignan e, ancor più, quelli di Theo Hernandez e Rafael Leao .

Se sacrificio dovrà essere, sarà alle condizioni rossonere. In altre parole, si cederà un big solamente di fronte a un'offerta irrinunciabile e fuori mercato. Per Theo Hernandez si dovrebbero sfiorare addirittura i 100 milioni di euro, ma il Milan ha intenzione di blindarlo con un rinnovo. Per quanto riguarda Rafael Leao invece, il tetto dei 100 dovrebbe essere ampiamente sfondato. Magari senza arrivare per forza ai 175 milioni della clausola, ma ne servirebbero comunque almeno 120/130. Passando invece alle ultime news di calciomercato in entrata del Milan, attenzione a una clamorosa voce che sta rimbalzando in queste ore in ambiente rossonero e di cui ha parlato anche Carlo Pellegatti <<<