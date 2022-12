Calciomercato Milan, voce folle: “Colpo clamoroso, può arrivare in prestito” | News

Si continua a guardare al futuro in casa rossonera. E, parlando del mercato in entrata, il Milan ha parecchi obiettivi da centrare durante le prossime sessioni di calciomercato . Un terzino sinistro come vice-Theo, un centrocampista centrale "alla Kessie", un esterno destro d'attacco e un nuovo centravanti : salvo colpi di scena, dovrebbero essere queste le priorità del Diavolo nel prossimo futuro. Certo, molto dipenderà anche dalle possibili cessioni.

Ma, in linea di massima, ad oggi sono questi gli obiettivi che il Milan si sarebbe prefissato di raggiungere nel breve termine. Quindi, tra gennaio e la prossima estate. E i nomi, come al solito, fioccano. L'ultimo, davvero clamoroso, è spuntato proprio in queste ore: stando alle ultime news che stanno circolando infatti, il Milan starebbe pensando ad un grandissimo giocatore che vorrebbe prendere in prestito con diritto di riscatto <<<