Mercato Milan / “E’ fatta: colpo chiuso”. Il prossimo arriva dal Liverpool? | News

Come vi avevamo anticipato e preannunciato in tempi non sospetti, c'è grandissimo fermento in casa Milan in ottica mercato. I dirigenti del club rossonero infatti si stanno muovendo da tempo su tanti fronti differenti e ora - con il calciomercato estivo alle porte - stanno anche iniziando a stringere per alcune trattative. Tanto che, stando alle ultime news, Maldini e soci avrebbero ormai chiuso un altro colpo dopo quello che porterà Sportiello a Milano.