Calciomercato Milan, news confermate: “Colpo dal Barça, contatti avviati”

Voci, indiscrezioni e news continuano a rincorrersi in casa Milan quando si parla di temi legati al calciomercato. E di situazioni in evoluzione ce ne sono già parecchie. Si parte dal rinnovo di Rafael Leao - complicato - fino ad arrivare ai possibili colpi in entrata, sia in previsione di gennaio che in vista del prossimo mercato estivo. Tanta carne al fuoco, con un'unica certezza: il Milan proseguirà con la sua strategia di calciomercato, che è ben delineata e chiara.