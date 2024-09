Calciomercato – Finalmente colpi italiani: “Il Milan pensa a…” | News

La rosa del Milan è una delle più "straniere" di tutta la Serie A e l'ultimo calciomercato estivo ha aumentato ulteriormente questo trend. Nessun colpo "italiano", con la colonia azzurra del Milan che si riduce ai soli Sportiello, Florenzi, Gabbia, Calabria e Terracciano. Nessun titolare e alcuni che potrebbero anche salutare nelle prossime sessioni di mercato. Un cambio di rotta da questo punto di vista è dunque obbligatorio oltre che auspicabile. Anche - ma non solo - per una questione di liste. Sicuramente per creare un blocco che storicamente c'è sempre stato nel Milan ed è anche stato molto importante e vincente. A tal proposito, il Milan starebbe effettivamente seguendo diversi giocatori italiani in vista del prossimo futuro. Senza perdere altro tempo dunque, ecco la lista degli obiettivi di calciomercato "italiani" nei radar del Milan <<<