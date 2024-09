Calciomercato, il Milan sogna il colpaccio: “Può rubarlo al Manchester City”

Dopo un mercato estivo convincente, il Milan non ha intenzione di fermarsi. Anzi, il club rossonero ha tutte le intenzioni di continuare a crescere, anche attraverso nuovi investimenti e nuovi importanti colpi di calciomercato. Certo, sono previste anche delle uscite, su questo non ci sono dubbi. Ma il Milan continuerà a comprare e a puntare su giocatori di spessore e qualità. Già a gennaio potrebbero arrivare novità importanti in tal senso. Quel che pare certo, però, è che il Milan avrebbe già una lista di nomi in mano e che avrebbe anche già scelto il primo grande obiettivo di calciomercato su cui puntare, un giocatore che bisognerà cercare di soffiare addirittura al Manchester City di Pep Guardiola: ecco le ultime news <<<