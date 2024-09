Calciomercato Milan – Già pronto un colpaccio a gennaio: “Ibra lo vuole!”

Se da una parte è vero che il mercato estivo ha praticamente appena chiuso i battenti, è altrettanto vero che il calciomercato non dorme mai e il Milan sembra saperlo molto bene. Stando infatti alle ultime news che stanno già circolando in ambiente rossonero in queste ore, parrebbe proprio che il Milan stia già guardando avanti e alle prossime sessioni di calciomercato. In particolare a quella di gennaio, che potrebbe presentare diverse ghiottissime occasioni da cogliere al volo. Tanto che Ibrahimovic avrebbe già adocchiato diversi giocatori, alcuni dei quali sarebbero veri e propri obiettivi molto concreti del Milan. Senza perdere altro tempo dunque, andiamo a vederli tutti nome per nome partendo dal primo <<<