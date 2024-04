Calciomercato Milan – Ciao Giroud: oltre a Zirkzee arriva anche… / News

Non c'è solo la tematica legata al nuovo allenatore, in casa Milan tiene banco anche il calciomercato. Anche perché in estate sono attese diverse novità anche per quanto riguarda la rosa rossonera. Particolare attenzione meriterà in special modo il reparto d'attacco, che potrebbe andare incontro a una vera e propria rivoluzione. Olivier Giroud saluterà il Milan a fine stagione e già questo costringerà i rossoneri a trovare un nuovo grande centravanti titolare. Ma in attacco, con ogni probabilità, arriveranno due nuovi bomber dal mercato estivo. A maggior ragione se anche Luka Jovic dovesse dire addio, cosa che potrebbe effettivamente accadere.