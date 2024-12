Milan News, clamoroso annuncio di mercato: “Chiuso il primo colpo, è fatta!”

La risicata vittoria del Milan contro il Verona permetterà a Fonseca di trascorrere un Natale sereno, nonostante l'infortunio di Rafael Leao. Nel frattempo però, i rossoneri stanno iniziando a muoversi concretamente anche sul fronte del calciomercato, visto che la sessione di gennaio è oramai vicinissima. E il Milan dovrà assolutamente intervenire, non ci sono più tanti dubbi su questo visto il rendimento della squadra, alcune evidenti lacune in determinati reparti e i soliti tantissimi infortuni che stanno decimando la rosa a disposizione di Fonseca. Servono rinforzi, questo è chiaro. A tal proposito, stando alle ultime notizie di mercato che stanno circolando in orbita Milan in queste ore, sembrerebbe che i rossoneri abbiano già chiuso il loro primo colpo a sorpresa, ma non solo. E allora di questo e di altro parliamo proprio in questo nuovo appuntamento con la nostra consueta raffica di calciomercato sul Milan, dove abbiamo racchiuso diverse news da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito con la carrellata di notizie dalla prima indiscrezione <<<