Mercato, poco fa il clamoroso annuncio: “Il Milan vuole chiudere subito per…” / News

Sappiamo che, in vista della prossima estate, il Milan ha già parecchi obiettivi di mercato. Effettivamente - escludendo per ora cessioni eccellenti che comunque potrebbero esserci - vari giocatori sono destinati a salutare il club rossonero a fine stagione e al loro posto ne dovranno arrivare altri. Già praticamente sicuri dell'addio Mirante, Caldara, Kjaer e Giroud, ma ci sono pure altri nomi in bilico (come Jovic, ad esempio). E poi serviranno anche rinforzi importanti, a prescindere da chi andrà via. Insomma, magari non sarà una rivoluzione completa, ma Ibrahimovic e soci avranno parecchio lavoro da fare nel corso del prossimo calciomercato estivo. Per questo motivo, il Milan si sta muovendo con largo anticipo soprattutto su alcuni giocatori. E, stando alle ultime news, i rossoneri ora vorrebbero accelerare per chiudere subito un primo grosso colpo di mercato: tutti i dettagli <<<