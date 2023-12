Mercato, Milan pronto a chiudere: “Ci siamo, colpo a un passo!” / News

1 di 2 Calciomercato in fermento in casa Milan

Ora il Milan accelera sul mercato. Tanti gli obiettivi, tante le piste che i dirigenti rossoneri stanno battendo per gennaio e per la prossima estate. E' proprio per questo che in queste ore stanno circolando moltissime news e voci di calciomercato che riguardano appunto i movimenti del Milan.